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13:53, 1 апреля 2024Культура

Бородина пожаловалась на капризное поведение Седоковой

Бородина: Седокова вела себя слишком капризно на шоу «Последний герой»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на поведение певицы Анны Седоковой, а также рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, во время участия артистов в шоу «Последний герой», где она выступала в качестве ведущей. Об этом она рассказала в рамках программы «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, доступной на YouTube.

Бородина отметила, что в рамках проекта участникам действительно приходилось выживать. «Там ребята спят на траве, на песке, не имеют туалетной бумаги. Я понимала, как им там плохо и тяжело», — поведала телеведущая, подчеркнув, что редакторы просили ее проявлять строгость и иметь выдержку, несмотря на то что героями проекта были ее коллеги.

Мы нормально общались с Аней, мы никогда не были приятельницами. Но что Птаха, что Анечка вели себя слишком капризно

Ксения Бородина

Героиня интервью добавила, что сама бы не согласилась принимать участие в шоу из-за страхов, панических атак и возможности опозориться.

Ранее звезда шоу «Последний герой» Птаха заявил, что у него был конфликт с ведущей программы Ксенией Бородиной. Как уточнил рэпер, ему, в частности, не нравилось, что ведущая критиковала участников за жалобы на тяжелые условия.

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      Анастасия Астахова
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