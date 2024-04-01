Бородина пожаловалась на капризное поведение Седоковой

Бородина: Седокова вела себя слишком капризно на шоу «Последний герой»

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на поведение певицы Анны Седоковой, а также рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, во время участия артистов в шоу «Последний герой», где она выступала в качестве ведущей. Об этом она рассказала в рамках программы «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, доступной на YouTube.

Бородина отметила, что в рамках проекта участникам действительно приходилось выживать. «Там ребята спят на траве, на песке, не имеют туалетной бумаги. Я понимала, как им там плохо и тяжело», — поведала телеведущая, подчеркнув, что редакторы просили ее проявлять строгость и иметь выдержку, несмотря на то что героями проекта были ее коллеги.

Мы нормально общались с Аней, мы никогда не были приятельницами. Но что Птаха, что Анечка вели себя слишком капризно Ксения Бородина

Героиня интервью добавила, что сама бы не согласилась принимать участие в шоу из-за страхов, панических атак и возможности опозориться.

Ранее звезда шоу «Последний герой» Птаха заявил, что у него был конфликт с ведущей программы Ксенией Бородиной. Как уточнил рэпер, ему, в частности, не нравилось, что ведущая критиковала участников за жалобы на тяжелые условия.

В конце марта исполнительница Лариса Долина рассказала о том, что блогерша Валя Карнавал решила получить музыкальное образование после их громкого конфликта.