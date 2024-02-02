Звезда шоу «Последний герой» рассказал о конфликте с Бородиной

Рэпер Птаха заявил, что конфликтовал с Бородиной на съемках «Последнего героя»

Известный российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев), звезда шоу «Последний герой» на канале ТВ-3, заявил, что у него был конфликт с ведущей программы Ксенией Бородиной. В интервью для проекта «Откровенно с Татаркой» он вспомнил, как однажды предложил другим героям передачи устроить ей бойкот. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам Птахи, на съемках «Последнего героя» он часто ругался с Бородиной. Как уточнил рэпер, ему, в частности, не нравилось, что ведущая критиковала участников за жалобы на тяжелые условия.

Он отметил, что другие герои проекта тоже были недовольны замечаниями Бородиной. Однажды Птаха подговорил участников не здороваться с ней утром. «Был момент, это не показали, но мы вышли племенем, и она говорит: "Доброе утро, слоны". А мы молчим стоим, она повторяет, а мы молчим. Она такая: "Аня, меня слышно?" Аня говорит: "Да, слышно". Она опять говорит: "Доброе утро, слоны". Мы опять молчим», — рассказал он о случае с участием ведущей.

Ранее другая участница «Последнего героя», певица Анна Седокова вспомнила о самой страшной ночи на проекте. По словам артистки, однажды ночью рядом с укрытием, где она спала, ударила молния.

Бородина стала ведущей шоу «Последний герой» в 2023 году. Она сменила актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая уехала из России.