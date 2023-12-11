Участница «Последнего героя» рассказала о самой страшной ночи в жизни

Известная российская певица, участница шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3 Анна Седокова рассказала о напугавшей ее ночи на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для канала «FAMETIME TV», доступном на YouTube.

Седокова рассказала, что один раз рядом с укрытием, где певица разместилась со своей дочерью, ночью ударила молния. Она подчеркнула, что вместе с другими решила добраться до будки редактора, чтобы сообщить о случившемся. «Но до нее надо добежать. Как мы бежали — это правда страшно. Это самая, самая страшная ночь в моей жизни», — призналась певица.

Седокова также подчеркнула, что этот момент показали в выпуске реалити. Но, по ее словам, этот фрагмент не отразил того, что происходило на самом деле. «Это стихия. Ее нельзя контролировать монтажом или еще какими-то вещами. (...) Нельзя так с человеческими жизнями играться», — заключила участница шоу.

Ранее Седокова призналась, что воровала еду на «Последнем герое». Певица втайне забирала остатки пищи у съемочной группы, так как ей и другим участникам было нечего есть.

