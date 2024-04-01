Стало известно о состоянии премьера Израиля после операции

Reuters: премьер Израиля Нетаньяху в сознании и общается с семьей после операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей после успешной операции по удалению грыжи, пишет Reuters со ссылкой на заявление больницы.

Как указали в медицинском учреждении, рядом с политиком находятся его близкие. «Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи. Она проводилась под полным наркозом. Политика перевели в послеоперационную палату.

Обязанности премьера Израиля на время хирургического вмешательства и восстановления занимает министр юстиции страны Ярив Леви.