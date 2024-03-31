Премьеру Израиля проведут операцию по удалению грыжи

Канцелярия премьера Израиля: Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи, обязанности премьера на время хирургического вмешательства и восстановления займет министр юстиции страны Ярив Леви. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьера.

«В субботу вечером во время планового осмотра у премьер-министра Нетаньяху была обнаружена грыжа. Посоветовавшись с врачами, было решено, что сегодня вечером, 31 марта, премьер-министр прибудет в больницу для операции по удалению грыжи. Операция будет проводиться под полным наркозом», — говорится в сообщении.

В июле 2023 года премьеру Израиля был установлен прибор для мониторинга аритмии, чтобы исключить у него нарушения сердечного ритма и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца. Ранее врачи не диагностировали у него проблемы с спиной.