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16:59, 31 марта 2024Мир

Премьеру Израиля проведут операцию по удалению грыжи

Канцелярия премьера Израиля: Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи, обязанности премьера на время хирургического вмешательства и восстановления займет министр юстиции страны Ярив Леви. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьера.

«В субботу вечером во время планового осмотра у премьер-министра Нетаньяху была обнаружена грыжа. Посоветовавшись с врачами, было решено, что сегодня вечером, 31 марта, премьер-министр прибудет в больницу для операции по удалению грыжи. Операция будет проводиться под полным наркозом», — говорится в сообщении.

В июле 2023 года премьеру Израиля был установлен прибор для мониторинга аритмии, чтобы исключить у него нарушения сердечного ритма и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца. Ранее врачи не диагностировали у него проблемы с спиной.

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      Дмитрий Сотак
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