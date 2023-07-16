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12:28, 16 июля 2023Мир

В сердце премьера Израиля установили прибор для мониторинга аритмии

Кардиолог «Шиба» Адлер: в сердце Нетаньяху установили прибор для мониторинга аритмии

Фото: Ronen Zvulun / Unsplash

В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установили прибор для мониторинга аритмии. Об этом сообщает газета «Едиот ахронот» со ссылкой кардиолога центра «Шиба» профессора Иегуду Адлера.

Адлер рассказал, что врачи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце Нетаньяху в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер», чтобы исключить у него нарушения сердечного ритма и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца.

Профессор отметил, что сейчас премьер-министру Израиля рекомендуется снизить нагрузку, так как он убежден, что его состояние здоровья может быть только началом недугов.

О том, что премьер-министр Израиля поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди, стало известно 15 июля. Уточнялось, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго терял сознание. Позже премьер сообщил, что днем ранее провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды. 15 июля канцелярия премьера сообщила, что политик останется в «Тель ха-Шомер» под наблюдением по рекомендации медиков, а еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.

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