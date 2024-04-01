Канцелярия премьера: операция по удалению грыжи у Нетаньяху прошла успешно

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

В ведомстве уточнили, что операция по удалению грыжи у Нетаньяху прошла успешно. Сейчас политик находится в полном сознании и чувствует себя хорошо. Его перевели в послеоперационную палату.

31 марта сообщалось, что Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи. Обязанности премьера на время хирургического вмешательства и восстановления займет министр юстиции страны Ярив Леви.

В июле 2023 года премьеру Израиля установили прибор для мониторинга аритмии, чтобы исключить у него нарушения сердечного ритма и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца.