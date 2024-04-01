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04:41, 1 апреля 2024Наука и техника

Обнаружены новые доказательства РНК-мира

eLife: обнаружено спонтанное возникновение самовоспроизводящихся молекул

Фото: Jaron Nix / Unsplash

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории обнаружили новые доказательства гипотезы РНК-мира. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife.

Согласно гипотезе РНК-мира, первые репликаторы (структуры, способные к размножению) на Земле представляли собой РНК-молекулы, способные катализировать собственное воспроизведение без помощи белковых ферментов. Однако было не ясно, как такая молекула может возникнуть из предшественников, не способных к каталитической активности.

Оказалось, что рибозим, который способен расщеплять другие молекулы, может возникнуть спонтанно, поскольку для обеспечения его функции необходимы только несколько консервативных оснований. Однако оставалась проблема, как именно это свойство сохранилось в ходе биохимической эволюции.

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Исследователи разработали модель, которая имитирует случайные разрывы в простых молекулах РНК, лишенные ферментативной активности. В результате возникали короткие цепочки РНК, которые действовали как праймеры — затравки для синтеза более длинных цепей РНК. Этот неферментативный механизм приводил к образованию большого количества копий разрушенного полимера, подобно тому, как регенерируют черви, разрезанные на сегменты.

Во второй модели способные к спонтанному образованию рибозимы, катализирующие расщепление, были добавлены к пулу полимерных РНК-цепочек, которых они разрезали при столкновении. Полимерные цепочки способны спариваться определенным образом. Если одна из цепочек обладает петлей (шпилькой), то возможно образование молекулы РНК, которая действует как рибозим типа hammerhead, способный осуществлять собственное расщепление. В дальнейшем начинается самовоcпроизводство этого энзима в соответствии с первой моделью.

Репликация полимера происходила на основе циклического изменения температуры между горячей и холодной фазами (типично для циклов день-ночь), что позволяет предположить, что древние полимеры, возможно, полагались на такие циклы для своего размножения. Неорганические поверхности, такие как камни, также могли способствовать этому процессу.

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      Александр Еникеев
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