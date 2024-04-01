Механик иностранной авиакомпании домогался пассажирки во время полета

Механику иностранной авиакомпании Delta Air Lines грозит до двух лет лишения свободы за домогательства пассажирки во время полета. Подробностями истории поделилось издание Newsweek.

Как пишет источник, пассажирка подала иск против перевозчика после того, как в 2023 году попутчик, который работал в Delta механиком, домогался ее в самолете. Инцидент произошел на рейсе из Феникса в Сиэтл, США.

По данным прокуратуры США по западному округу Вашингтона, 53-летний Дуэйн Брик признал себя виновным в насильственном сексуальном контакте и рассказал, что во время полета он взял руку попутчицы и положил ее себе на промежность. В материалах суда также говорится, что он засунул руку женщине под рубашку и пощупал ее грудь, пока она спала.

После того как пассажирка сообщила о произошедшем бортпроводникам, Брику разрешили остаться на своем месте еще 15 минут. В иске утверждается, что летный экипаж не смог должным образом контролировать обстановку в салоне и защитить пассажирку.

В декабре 2023 года пассажир рейса авиакомпании Air France во время полета массировал бедро 16-летней попутчицы и был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

