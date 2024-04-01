МИД России прокомментировал информацию о предупреждении Ирана о теракте

МИД РФ не располагает информацией о передаче Ираном данных о подготовке теракта

МИД России не располагает информацией о передаче Ираном данных о подготовке теракта в России перед атакой на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщения о предупреждении со стороны Тегерана прокомментировал специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

«Ничего такого мне неизвестно», — отметил дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Иран предупреждал Россию об угрозе теракта. При этом в предоставленных данных не хватало конкретных подробностей относительно времени и точной цели. Сообщается, что Тегеран получил информацию от подозреваемых, связанных с нападением на иранский город Керман.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что ему неизвестна информация о якобы предупреждениях со стороны Ирана по подготовке крупного теракта в России.