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13:35, 1 апреля 2024Мир

МИД России прокомментировал информацию о предупреждении Ирана о теракте

МИД РФ не располагает информацией о передаче Ираном данных о подготовке теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД России не располагает информацией о передаче Ираном данных о подготовке теракта в России перед атакой на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщения о предупреждении со стороны Тегерана прокомментировал специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

«Ничего такого мне неизвестно», — отметил дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Иран предупреждал Россию об угрозе теракта. При этом в предоставленных данных не хватало конкретных подробностей относительно времени и точной цели. Сообщается, что Тегеран получил информацию от подозреваемых, связанных с нападением на иранский город Керман.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что ему неизвестна информация о якобы предупреждениях со стороны Ирана по подготовке крупного теракта в России.

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      Семен Александров
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