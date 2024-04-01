Зависимость России от экспорта опустилась на уровень 1990-х годов

РБК: зависимость экономики России от экспорта опустилась до минимума за 30 лет

По итогам 2023 года доля экспортных товаров и услуг в ВВП России сократилась до 23,3 процента, что стало минимальным уровнем за последние 30 лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата и собственные подсчеты пишет РБК.

Средняя доля в 2011-2022 годах составляла 27,5 процента. В 2023-м, по данным Центробанка, объем экспорта товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов (из них 424 миллиарда пришлись на экспорт товаров), что на четверть меньше, чем годом ранее.

До 2011 года ВВП рассчитывался по другой методологии, в рамках которой показатель был на 7-9 процента меньше. Однако если очистить данные от этого фактора, то в период с 1995-го по 2011 годы доля экспорта также превышала текущий. Таким образом, доля опустилась до рекордного, как минимум, с 1990-х годов уровня.