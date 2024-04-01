Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams
Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Помимо того, в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и две гаубицы Д-30.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении. Военные также уничтожили две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы М777.
Впервые Abrams уничтожили в зоне специальной военной операции в конце февраля. Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады также вычислили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.