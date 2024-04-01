Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Помимо того, в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и две гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении. Военные также уничтожили две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы М777.

Впервые Abrams уничтожили в зоне специальной военной операции в конце февраля. Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады также вычислили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.