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13:31, 1 апреля 2024Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Помимо того, в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и две гаубицы Д-30.

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Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении. Военные также уничтожили две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы М777.

Впервые Abrams уничтожили в зоне специальной военной операции в конце февраля. Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады также вычислили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.

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      Никита Абрамов
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