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14:21, 28 марта 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение танка Abrams под Авдеевкой

Минобороны подтвердило уничтожение американского танка Abrams под Авдеевкой

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что на авдеевском направлении за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили еще два танка, две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы М777. Противник потерял под Авдеевкой до 95 военнослужащих за сутки.

О том, что Вооруженные силы (ВС) России подбили еще один американский танк, стало известно 28 марта. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на своего советника Сергея Лежнева, Abrams поразили в районе Бердычей при наступлении группировки войск «Центр».

Момент уничтожения танка сняли на видео. На нем запечатлена атака стоящего посреди поля Abrams российским беспилотником.

Впервые Abrams уничтожили в зоне СВО в конце февраля. Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады также вычислили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки. Танк заметил дрон-камикадзе «Орлан». Он поразил его первым, а затем по танку выстрелили из гранатомета.

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      Анастасия Шейкина
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