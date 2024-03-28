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12:11, 28 марта 2024Бывший СССР

Уничтожение под Авдеевкой пятого американского танка Abrams попало на видео

Лежнев опубликовал кадры поражения пятого переданного ВСУ танка Abrams

Под Авдеевкой российские военные уничтожили пятый танк M1 Abrams, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео с моментом поражения машины опубликовал в своем Telegram-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Кадры уничтожения американского танка были сняты в районе села Бердычи. На них запечатлена атака стоящего посреди поля Abrams российским беспилотником.

«Американский танк подбит (...) в ходе продолжающегося наступления группировки "Центр" от Авдеевки. Воины прислали видео, как вражеский танк отправился в ад», — написал Лежнев.

В конце февраля 2024 года стало известно об уничтожении российскими военными первого Abrams. По информации советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина, это произошло на авдеевском направлении.

После этого военный аналитик Игорь Коротченко предложил установить подбитую машину у посольства США в Москве. Он заявил о большом символическом значении, которое мог бы иметь данный символ.

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      Екатерина Грищенко
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