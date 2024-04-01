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13:29, 1 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в ДНР

Минобороны: средства ПВО поразили украинский Су-27 в районе Райского в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили украинский самолет Су-27 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины был поражен в районе населенного пункта Райское. Также за минувшие сутки силы ПВО перехватили 228 беспилотников ВСУ, четыре реактивных снаряда залпового огня HIMARS и одну американскую управляемую авиационную бомбу JDAM.
 
Помимо этого, в зоне СВО за минувшие сутки российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams. Цель удалось поразить на авдеевском направлении.

Ранее оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении трех Су-25. В их поражении приняли участие артиллеристы, ракетчики и пилоты оперативно-тактической авиации российской группировки войск, задействованной в зоне проведения СВО.

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      Анастасия Шейкина
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