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08:09, 1 апреля 2024Силовые структуры

Обвиняемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы арестовали

В Петербурге суд арестовал рецидивистов, обокравших дом заслуженной артистки РФ

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге суд арестовал Вартана Балаяна и Дениса Ковалева, которые вынесли из дома в поселке Тярлево ювелирные украшения стоимостью девять миллионов рублей, а также пять тысяч долларов США. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчины будут под стражей до 25 мая. Они проходят обвиняемыми по статье 158 («Кража») УК РФ. Балаян и Ковалев отказываются давать показания.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что ранее грабители были судимы. Потерпевшей является заслуженная артистка России, актриса петербургского Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Евгения Игумнова. Она также озвучила принцессу Жасмин в мультфильме «Аладдин».

По версии следствия, грабители проникли в дом 25 марта и были в нем до ночи 26 марта. После они скрылись с места преступления с украшениями и валютой.

26 марта стало известно о краже из дома Игумновой. Артистка заявила, что злоумышленники взломали запасную дверь и, проникнув внутрь, похитили двое дорогих часов, подвеску, серьги Tiffany, 11 драгоценных колец, а также 5000 долларов. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Грабителей задержали 28 марта.

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