Один регион России получил миллиарды рублей на поддержку сельхозпроизводителей

Северная Осетия получила свыше 2,1 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей

По итогам 2023 года Северная Осетия получила свыше 2,1 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Об этом заявил министр сельского хозяйства российского региона Алан Кусраев, передает «15-й регион».

Глава министерства подчеркнул, что господдержка была оказана в виде субсидий и грантов. Отмечается, что в сравнении с 2022 годом объем финансирования мероприятий государственной программы увеличился почти вдвое, на 1,9 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что около 2,5 тысячи учителей из Северной Осетии начнут получать повышенные выплаты за классное руководство. По словам министра образования региона Эллы Алибековой, речь идет о педагогах, которые работают в малых городах и сельских поселениях с населением до 100 тысяч человек.