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13:30, 1 апреля 2024Россия

Опубликован список поручений Путина по итогам послания

Кремль опубликовал поручения Путина по итогам послания Федеральному собранию

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Опубликован список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Перечень выложен на официальном портале Кремля.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а по ряду узкопрофильных поручений кроме него — глава Центробанка Эльвира Набиуллина, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава ФСБ Александр Бортников и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Всего глава государства дал 139 поручений, среди которых — указание сократить объем домашних заданий и убрать лишние контрольные и проработать возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ во время приемной кампании в вузах.

Также Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и местными властями обеспечить догазификацию садовых некоммерческих товариществ. Путин ждет доклад о реализации поручения до 15 июля 2024 года и далее — один раз в полгода.

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      Марк Леонов
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