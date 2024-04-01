Опубликован список поручений Путина по итогам послания

Кремль опубликовал поручения Путина по итогам послания Федеральному собранию

Опубликован список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Перечень выложен на официальном портале Кремля.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а по ряду узкопрофильных поручений кроме него — глава Центробанка Эльвира Набиуллина, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава ФСБ Александр Бортников и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Всего глава государства дал 139 поручений, среди которых — указание сократить объем домашних заданий и убрать лишние контрольные и проработать возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ во время приемной кампании в вузах.

Также Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и местными властями обеспечить догазификацию садовых некоммерческих товариществ. Путин ждет доклад о реализации поручения до 15 июля 2024 года и далее — один раз в полгода.