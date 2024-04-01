Экономический кризис в Турции назвали причиной поражения партии Эрдогана

Экономист Демиралп объяснила провал партии Эрдогана экономическим кризисом

Тяжелый экономический кризис, который удалось отложить до президентских выборов в мае 2023 года, стал причиной поражения правящей коалиции на выборах в местные органы самоуправления в Турции. Об этом рассказала известный турецкий экономист, профессор Сельва Демиралп, передает РИА Новости.

Партия справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана не только не смогла вернуть себе контроль над Анкарой и Стамбулом, но и впервые уступила оппозиционной Народно-республиканской партия Турции (НРП) по общему числу голосов. ПСР была основана в 2001 году и с выборов 2004-го неизменно занимала первое место.

По словам Демиралп, в конце своего предыдущего срока Эрдоган удерживал экономику на плаву за счет «заимствований из будущего». На тот момент проблемы гасили неоправданными государственными расходами, но когда глава государства смог переизбраться, за такую политику пришлось дорого заплатить.

При этом экономист уверена, что последствия таких непродуманных действий руководства государства не исчерпаны. Страна еще только готовится увидеть, что такое жесткая экономия.

Ранее научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики Селин Наси в комментарии для издания Politico предположила, что консервативные избиратели наказали ПСР на избирательной урне за кризис стоимости жизни. Она указала, что НРП провела своих кандидатов за пределами традиционных зон влияния.

В последние годы Турция безуспешно борется с высокой инфляцией. Рост цен в годовом выражении превышает 60 процентов, турецкая лира упала к доллару более чем в полтора раза, а за пять лет — в шесть раз. Центробанк республики пытается исправить ситуацию с помощью сверхжесткой денежно-кредитной политики (ДКП), однако пока даже ключевая ставка на уровне 50 процентов годовых не снимает напряженности.

Одной из причин нынешнего кризиса эксперты называют приверженность Эрдогана альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ставок позволяет остановить рост цен. Несмотря на предупреждения специалистов, глава государства последовательно проводил ее в жизнь, отказавшись от такой политики только в июне прошлого года.