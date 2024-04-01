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12:49, 1 апреля 2024Культура

Прояснилось отношение россиян к концертам после теракта в «Крокусе»

Любимова: резкого спада посещаемости концертов после теракта в «Крокусе» нет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что резкого спада посещаемости концертов среди россиян после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не наблюдается. Ее слова приводит ТАСС.

«По музеям не ощутили совсем [спада посещаемости]. По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются», — сказала Любимова.

Она также напомнила, что в стране существует гибкая система возврата билетов. «Никаких дополнительных нормативных нововведений не пришлось ни обсуждать, ни вводить, так как это не носит массовый характер», — заключила министр культуры.

Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля заявила, что интерес к массовым мероприятиям у россиян вновь появится через месяц.

До этого организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил, что россияне в течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» вернули 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в стране.

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      Варвара Кошечкина
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