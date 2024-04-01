Путин поручил помочь «Русскому куполу»

Путин поручил помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что компании необходимо посодействовать в развитии производства систем обнаружения и подавления БПЛА «с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах». Ответственным за поручение глава государства назначил министра Дениса Мантурова. Отчет о выполнении поручения чиновник должен предоставить Путину до 27 апреля.

В августе 2023 года первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» на форуме «Армия-2023» о планах кратно увеличить производство применяемых в ходе проведения специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».