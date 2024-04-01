Россиянка назвала идеальный месяц для поездки в Ереван

Российская тревел-блогерша побывала в Ереване и назвала идеальный месяц для поездки в этот город. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, запланировать поездку стоит на май или на конец апреля. Она отметила, что в этот период туристы смогут увидеть Армению во всей красе. «Еще не слишком жарко, но уже точно не холодно, появится листва на деревьях», — пояснила россиянка.

Путешественница добавила, что март и начало апреля для поездки в Ереван лучше не рассматривать. «В марте еще очень переменчивая погода. Нередкими бывают дожди, и температура практически до конца марта может быть не выше 10 градусов тепла. Серо, сыро, холодно. Погода точно не для прогулок по городу», — предупредила она.

Блогерша также подчеркнула, что ранней весной в горах за пределами Еревана, где тоже есть интересные места, еще лежит снег, а там, где он уже растаял, склоны покрыты прошлогодней жухлой травой.

«Нет ярких красок, которые радуют глаз. А если на небе еще и тучи, все выглядит совсем серо и уныло. К тому же в горах еще холоднее, чем в городе», — заключила автор блога.

Ранее другой российский путешественник побывал в супермаркете в Армении и рассказал о впечатлениях. По его словам, не только импортные, но и местные продукты там стоят дороже, чем в России.