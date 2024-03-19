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05:44, 19 марта 2024Путешествия

Россиянин описал поход в супермаркет в Армении словами «цены изрядно удивили»

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в супермаркете в Армении и рассказал о впечатлениях. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Цены изрядно удивили. Несмотря на то, что уровень жизни в Армении ниже, чем у нас, продукты там стоят дороже», — такими словами описал автор поход в магазин в Ереване.

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Он отметил высокую стоимость не только импортных, но и местных продуктов — например, творога и курицы. «Яйца уже год назад стоили по 200-300 рублей за десяток», — возмутился россиянин.

Также он обратил внимание, что полки с алкоголем в Армении «ломятся от местного вина». Хотя привозного алкоголя в магазинах немного, стоимость напитка все равно высокая. По словам блогера, цены на самое простое вино начинаются от 500 рублей.

Другой российский тревел-блогер побывал в Казахстане и попробовал местную уличную еду. «За этим пловом казахи встают в очередь. Цена — копейки, а вкус — на отлично», — рассказал он.

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      Мария Борисова
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