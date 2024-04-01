Российские военные уничтожили место базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Отмечается, что боевики вышли из зоны Эт-Танф и укрылись в труднодоступных районах горного хребта Джебель-Эль-Мраах.

Попов также заявил, что за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано пять нарушений протоколов деконфликтации, пары истрбителей F-15 и Rafale, а также разведывательный самолет B-350 осуществляли полеты без согласования с российской стороной.

Ранее сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали базу США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

