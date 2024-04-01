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19:05, 1 апреля 2024Экономика

Российский производитель коньяка сообщил о рекордной прибыли

Кизлярский коньячный завод в 2023 году получил 770,65 млн рублей чистой прибыли

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В 2023 году АО «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ) получило чистую прибыль по РСБУ в размере 770,65 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает «Интерфакс».

Эта сумма на 35,7 процента превышает показатель прошлого года. Выручка производителя коньяка в то же время выросла на 27,2 процента, до 5,03 миллиарда рублей — оба показателя стали рекордными для ККЗ. Прошлый максимум по чистой прибыли был зафиксирован в 2016 году (652,24 миллиона рублей), по выручке — в 2022 году (3,95 миллиарда рублей).

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Генеральный директор предприятия Евгений Дружинин ранее рассказал агентству, что по итогам прошлого года компания нарастила объем производства на 16 процентов, до 1,032 миллиона декалитров. При этом объем реализации вырос на 19 процентов, до 1,048 миллиона декалитров.

Ранее стало известно, что в начале 2024 года россияне стали пить больше коньяка — розничные продажи этого напитка в январе-феврале выросли на 9,3 процента в годовом выражении. По данным Росалкогольтабакконтроля, объем реализации коньяка за указанный период составил 2,37 миллиона декалитров. В то же время за первые два месяца года объем продаж игристых вин увеличился на 10,9 процента (до 3,45 миллиона декалитров), а ликерных вин — на 15,3 процента (до 188,3 тысячи декалитров).

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