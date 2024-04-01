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08:16, 2 апреля 2024Россия

Спрос на представителей одной профессии вырос в несколько раз

Исследование Авито Услуг: спрос на курьеров в 2024 году вырос в два раза

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Спрос на курьеров в 2024 году вырос более чем в два раза, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики Авито Услуг. Исследователи связывают этот тренд с развитием электронной коммерции, ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса и рынка доставки готовой еды.

Сильнее всего, на 222 процента, увеличился спрос на курьеров-водителей, ведь, как объяснили аналитики, они могут взять на себя больше задач, чем их пешие коллеги. «В 2024 году большинство россиян делают выбор в пользу автодоставки: ее доля от общего спроса на курьерские услуги — 91 процент, — рассказали в Авито Услугах. — За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось в три раза».

Также в два раза вырос интерес к курьерам на электровелисипедах и электросамокатах. А количество предложений в этой категории — в три с половиной раза. «Москвичи пока уступают жителям других регионов в части интереса к такому виду доставки — в столице на курьеров, которые используют электротранспорт, приходится всего 2,8 процента об общей доли спроса на такие услуги. Для сравнения в Санкт-Петербурге каждый пятый заказывает велокурьера», — поделились аналитики.

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Спрос на пеших курьеров, по данным исследователей, тоже вырос, но не так сильно, на 81 процент. Главное преимущество такой доставки в том, что она дешевле аналогов. «К тому же такие курьеры могут работать круглый год, в то время как обладатели электротранспорта могут развозить заказы, только когда это позволяет погода. Пешие исполнители также не зависят от пробок», — уточнили исследователи.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки курьеров и сборщиков российские ретейлеры начали поднимать цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах. Продавцы закладывают в цены растущие издержки, потому что справиться с дефицитом кадров не получается.

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      Наталия Белова
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