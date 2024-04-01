Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 1 апреля 2024Мир

Стала известна дата проведения виртуальной встречи США и Израиля по Рафаху

Axios: США и Израиль проведут встречу по Рафаху 1 апреля в виртуальном формате

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

США и Израиль в понедельник, 1 апреля, проведут виртуальную встречу в режиме защищенной видеоконференции, чтобы обсудить альтернативные предложения администрации президента США Джо Байдена относительно израильского военного вторжения в Рафах. О дате проведения переговоров сообщает Axios со ссылкой на четырех израильских и американских чиновников.

Отмечается, что встреча должна была состояться на прошлой неделе, однако после того как США не наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил ее и поездку израильских чиновников в США в знак протеста.

Высокопоставленные израильские должностные лица отметили, что проведение переговоров в виртуальном формате — это способ для Нетаньяху «сохранить лицо» и обсудить с Белым домом вопрос о Рафахе, не отправляя делегацию в Вашингтон.

Ожидается, что американскую сторону на встрече возглавит советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Со стороны Израиля будут присутствовать министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон намерен провести встречу с представителями Израиля для обсуждения альтернатив проведению наземной операции в Рафахе. Он отметил, что израильский план наступления является ошибкой.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская разведка назвала железную дорогу от Ростова до Крыма серьезной проблемой. Чего опасается Киев?

      Россиянам пришлось дежурить ночью у дверей школы ради одной цели

      Даня Милохин похвастался новым тату на спине

      Стало известно о планах создать ведомство по делам мигрантов в России

      Россиянина назвали самым позитивным игроком клуба НХЛ

      Пленный солдат ВСУ рассказал о насильственной мобилизации

      Известный композитор похвалил московскую бюрократию

      Пленный боец ВСУ рассказал об отходе из Авдеевки

      Назван лидер российского кинопроката за выходные

      В Госдуме ответили на слова Буданова о железной дороге в новые регионы России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше