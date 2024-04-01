Стала известна дата проведения виртуальной встречи США и Израиля по Рафаху

Axios: США и Израиль проведут встречу по Рафаху 1 апреля в виртуальном формате

США и Израиль в понедельник, 1 апреля, проведут виртуальную встречу в режиме защищенной видеоконференции, чтобы обсудить альтернативные предложения администрации президента США Джо Байдена относительно израильского военного вторжения в Рафах. О дате проведения переговоров сообщает Axios со ссылкой на четырех израильских и американских чиновников.

Отмечается, что встреча должна была состояться на прошлой неделе, однако после того как США не наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил ее и поездку израильских чиновников в США в знак протеста.

Высокопоставленные израильские должностные лица отметили, что проведение переговоров в виртуальном формате — это способ для Нетаньяху «сохранить лицо» и обсудить с Белым домом вопрос о Рафахе, не отправляя делегацию в Вашингтон.

Ожидается, что американскую сторону на встрече возглавит советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Со стороны Израиля будут присутствовать министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон намерен провести встречу с представителями Израиля для обсуждения альтернатив проведению наземной операции в Рафахе. Он отметил, что израильский план наступления является ошибкой.