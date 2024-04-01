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19:22, 1 апреля 2024Россия

Стали известны подробности спасения горняков на шахте «Северопесчанская»

Пресс-служба шахты «Северопесчанская»: продолжаются поиски последнего горняка

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из-под завалов на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области на поверхность удалось поднять почти всех находившихся там горняков. О подробностях сообщает пресс-служба шахты, передает РИА Новости.

Известно, что в момент взрыва в шахте находилось пять горняков. Согласно поступившим данным, четыре из них уже подняты на поверхность. В данный момент продолжаются поиски последнего горняка.

Региональное МВД уточнило, что двух рабочих госпитализировали, одному из горняков госпитализация не потребовалась.

О ЧП после взрыва на российской шахте стало известно ранее 1 апреля. Уточняется, что взрыв произошел при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ на уральской шахте. На горизонте 338 метров обвалилась порода.

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