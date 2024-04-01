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16:10, 1 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о применении в зоне СВО российского «Утюга»

«Известия»: в зоне СВО применяют систему «Орнитолог-1М+», известную как «Утюг»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) применяют систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орнитолог-1М+», также известную как «Утюг». Об этом стало известно газете «Известия».

Устройство изготовлено энтузиастами из города Краснодар. Внешне оно напоминает небольшой чемодан зеленого цвета с ручкой посередине. Изделие позволяет подавить управление и передачу изображений беспилотником. За примерно четыре-пять минут воздействия «Утюга» на летательный аппарат противника у последнего полностью разряжаются аккумуляторные батареи.

По словам владельца компании «Элтех-ЮГ» Александра Камина, в настоящее время завершается производство еще одной партии антидронных систем. Всего в зону СВО компания успела поставить около тысячи подобных устройств.

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Также в компании создали устройство «Птицелов», позволяющее обнаруживать известные беспилотники в радиусе до двух километров и предупреждать бойцов об их приближении.

В марте издание со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что мобильные группы по борьбе с беспилотниками, вооруженные пикапами с пулеметами и зенитными установками, появятся в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

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      Иван Потапов
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