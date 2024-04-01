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07:32, 1 апреля 2024Ценности

Телезвезда в бикини прокатилась на лыжах по снежному склону

Кадр: @heidimontag

Американская телезвезда и певица Хайди Монтаг показала фанатам откровенное видео с горнолыжного курорта в Аспене, штат Колорадо, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость запечатлела с разных ракурсов, как катается на лыжах по снежному склону. При этом она отказалась от необходимой экипировки, примерив вместо нее ярко-розовое бикини. Так, комплект состоял из топа с треугольными чашками и миниатюрных стрингов с заниженной талией и завязками на бедрах.

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В феврале американская комедиантка, актриса, писательница и телеведущая Челси Хэндлер прокатилась в бикини на лыжах в честь своего 49-летия.

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      Карина Черных
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