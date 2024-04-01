Телезвезда в бикини прокатилась на лыжах по снежному склону

Американская телезвезда и певица Хайди Монтаг показала фанатам откровенное видео с горнолыжного курорта в Аспене, штат Колорадо, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость запечатлела с разных ракурсов, как катается на лыжах по снежному склону. При этом она отказалась от необходимой экипировки, примерив вместо нее ярко-розовое бикини. Так, комплект состоял из топа с треугольными чашками и миниатюрных стрингов с заниженной талией и завязками на бедрах.

Звезда сериала «Голливудские холмы» распустила окрашенные в блонд волосы и дополнила образ массивными солнцезащитными очками черного цвета.

В феврале американская комедиантка, актриса, писательница и телеведущая Челси Хэндлер прокатилась в бикини на лыжах в честь своего 49-летия.