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22:42, 1 апреля 2024Россия

Пассажирский и грузовой поезд столкнулись под Красноярском

МЧС: пассажирский поезд врезался в грузовые вагоны под Красноярском

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Под Красноярском пассажирский поезд врезался в грузовые вагоны. Об этом сообщил ТАСС региональный главк МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел в Манском районе в 01:30 по местному времени (в 21:30 по московскому). В результате столкновения поездов никто не пострадал, отметили в ведомстве.

В феврале два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Пострадавших выявлено не было, с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда. До этого в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Уточнялось, что водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград. Из-за столкновения оказались повреждены три вагона. Пострадавших не было.

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      Марина Совина
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