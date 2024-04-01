Пассажирский и грузовой поезд столкнулись под Красноярском

МЧС: пассажирский поезд врезался в грузовые вагоны под Красноярском

Под Красноярском пассажирский поезд врезался в грузовые вагоны. Об этом сообщил ТАСС региональный главк МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел в Манском районе в 01:30 по местному времени (в 21:30 по московскому). В результате столкновения поездов никто не пострадал, отметили в ведомстве.

В феврале два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста. Пострадавших выявлено не было, с рельсов сошли 10 порожних вагонов грузового поезда. До этого в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Уточнялось, что водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград. Из-за столкновения оказались повреждены три вагона. Пострадавших не было.