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20:56, 1 апреля 2024Наука и техника

Пользователи новой версии Windows столкнулись с проблемами

Neowin: обновление Windows 11 вызвало проблемы у ряда пользователей

Фото: Unsplash

Некоторые владельцы ПК рассказали, что не смогли обновить свое устройство до новой версии Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты обратили внимание на жалобы, которые появились на сайте поддержки клиентов Microsoft. В ряде публикаций пользователи рассказали, что не смогли установить апдейт KB5035942. Речь идет о пятом крупном обновлении, который также называют Moment 5. Оно вышло в конце марта.

По словам одного из столкнувшихся с проблемами потребителей, обновление устанавливалось час и в конце зависло. Другой рассказал, что после перезагрузки апдейт исчез из «Центра обновления Windows». «У меня Windows 11 23H2, и KB5035942 не устанавливается. Система постоянно говорит, что "что-то пошло не так, и не беспокойтесь, мы отменяем установку"», — рассказал другой владелец ПК.

Еще один пользователь зафиксировал на своем компьютере критическую ошибку с кодом 0x80188309. По словам журналистов Neowin, сложно назвать ориентировочное число пользователей, которые не смогли установить актуальное обновление.

В конце марта пользователи компьютеров на базе процессоров AMD рассказали о проблемах, появившихся после установки последнего обновления Windows 11. Судя по всему, из-за проблемы замедляются процессоры и прочие компоненты от AMD.

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      Андрей Ставицкий
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