В Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах

«Партия реформ» Эстонии внесет проект о лишении россиян права голоса на выборах

Правящая в Эстонии «Партия реформ» захотела лишить граждан России права голоса на муниципальных выборах в стране, несмотря на то что ранее правительство не поддержало подобную идею других депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Член партии Пяртель-Пеэтер Пере сообщил, что фракция на этой неделе представит в парламент законопроект, позволяющий лишать граждан других стран возможности голосовать на местных выборах без необходимости менять конституцию Эстонии.

Он не уточнил, что проект направлен именно на россиян, однако глава отделения партии в Таллине Риина Солман подчеркнула, что для «Партии реформ» важно «искоренить российскую сферу влияния» из управления столицей, развивая эстоноязычность и эстонскость.

Лидером «Партии реформ» является действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее в марте правительство Эстонии не поддержало идею лишить россиян и белорусов права участвовать в местных выборах. Подобный законопроект был инициирован парламентской фракцией Isamaa. Согласно документу, право голоса на муниципальных выборах имели бы только те граждане третьих стран, с которыми Таллин заключил двусторонние договоры, а также у которых имеется долгосрочный или постоянный вид на жительство.

Кроме того, инициативу не поддержали Министерство юстиции и МВД республики. В Минюсте сообщили, что проект не соразмерен поставленной цели.