В Конгрессе США потребовали выхода страны из НАТО

Конгрессмен Масси призвал США покинуть НАТО

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Масси потребовал выхода страны из НАТО. С соответствующим призывом он выступил в соцсети X.

Он указал, что американский штат Гавайи не попадет под действие статьи Устава НАТО о защите. «Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов», — заявил он.

Ранее экс-помощник бывшего главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что страна покинет НАТО в случае победы политика на предстоящих президентских выборах. «Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова», — рассказал он.