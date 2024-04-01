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00:00, 2 апреля 2024Мир

В Конгрессе США потребовали выхода страны из НАТО

Конгрессмен Масси призвал США покинуть НАТО

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Масси потребовал выхода страны из НАТО. С соответствующим призывом он выступил в соцсети X.

Он указал, что американский штат Гавайи не попадет под действие статьи Устава НАТО о защите. «Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов», — заявил он.

Ранее экс-помощник бывшего главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что страна покинет НАТО в случае победы политика на предстоящих президентских выборах. «Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова», — рассказал он.

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      Марина Совина
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