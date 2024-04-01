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12:02, 1 апреля 2024Россия

В Москве эвакуировали студентов из нескольких вузов из-за угрозы взрыва

Shot: в Москве эвакуировали более 3 тысяч студентов как минимум из четырех вузов
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве эвакуировали более трех тысяч студентов как минимум из четырех вузов из-за угрозы взрыва. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, речь идет о нескольких учебных заведениях, а именно: РХТУ имени Д.И. Менделеева, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ.

Как утверждает Shot, только из РХТУ вывели 2300 человек. Руководство университета получило анонимное сообщение о взрывчатке. Такие же пришли на почту еще трех столичных вузов.

Информацию сейчас начали проверять сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что десятки людей эвакуировали из бизнес-центра «Ла-5» в поселке Внуково на западе Москвы из-за записки с угрозами.

Впоследствии прибывшие на место кинологи осмотрели бизнес-центр, но не обнаружили там опасных веществ или предметов.

Еще раньше из здания МГТУ имени Баумана эвакуировали людей из-за пожара.

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      Анна Щербакова
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