В России создали дрон «Хруст» для работы в условиях радиации

ЦКБР: в России создан FPV-дрон «Хруст» для работы в условиях радиации

В России создан FPV-дрон «Хруст», предназначенный для работы в условиях радиационного или химического заражения. Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает РИА Новости.

«На дрон ставится необходимый для ситуации датчик (радиоактивности или загазованности), и пилот, получая информацию с датчика в режиме онлайн, совершает облет территории, включая здания, понимая, где сильнее загрязнение», — заявил руководитель.

По его словам, к «гражданской» разработке уже проявляют интерес многие организации.

Ранее Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать разрушений до «лунных пейзажей».