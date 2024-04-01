В США заявили о растущих проблемах Трампа с поиском вице-президента

Politico: Трамп рассматривает около дюжины претендентов в вице-президенты

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает около дюжины претендентов в кандидаты в вице-президенты и откладывание итогового решения может стать проблемой для политика. Об этом сообщает газета Politico.

«Бывший президент заявил, что его главным критерием является выбор человека, «который будет хорошим президентом… в случае чрезвычайной ситуации». Но Трамп также чувствителен к нуждам выборов, и отчасти его внимание уделяется тому, чтобы кто-то мог помочь расширить его привлекательность в ноябре», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что в список возможных кандидатов вице-президенты входят сенаторы Тим Скотт из Южной Каролины, Джеймс Вэнс из Огайо, Кэти Бритт из Алабамы и Марко Рубио, ряд действующих губернаторов, а также бывший представитель Гавайских островов в Конгрессе США Тулси Габбард.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп намеренно «играет в угадайку», создавая информационный повод из-за возможного выбора кандидатуры. Однако наиболее вероятной причиной затягивания выбора кандидатуры может быть проблема антирейтинга возможного вице-президента. В то время как штаб Трампа ищет человека, способного привлечь электорат из числа меньшинств, необходимо, чтобы он не отторгал традиционных сторонников бывшего американского лидера.

Ранее Трамп назвал список кандидатов в вице-президенты, который включает шесть человек, в том числе его бывших оппонентов. В частности, он особо отметил сенатора от Южной Каролины Скотта, отметив его «агрессивную кампанию» за Трампа.