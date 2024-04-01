Врач развеял миф о сигаретах

Онколог Нефедов: никотин не успокаивает, а запускает стрессовые механизмы

Многие курильщики утверждают, что сигареты помогают им снизить напряжение, однако это ошибочное мнение, заверил врач-онколог высшей категории, торакальный хирург и кандидат медицинских наук Андрей Нефедов. В беседе с «Лентой.ру» он развеял миф о снижении стресса с помощью никотина.

Как рассказал Нефедов, вопреки распространенному мнению никотин не успокаивает, а, наоборот, запускает стрессовые механизмы на биологическом уровне. «Никотин при попадании в кровоток, что происходит достаточно быстро из-за вдыхания вещества, воздействует на области мозга, отвечающие за выработку нейромедиаторов (гипоталамус, гипофиз), и надпочечники. Из-за никотина в мозге выделяется особый гормон, который влияет на надпочечники, а те в свою очередь выделяют кортизол — гормон стресса», — объяснил он механизм запуска стрессовой реакции.

Распространенное мнение о расслаблении после курения имеет обоснование, так как никотин высвобождает дофамин (отвечает за удовлетворение), серотонин (радость) и норадреналин (быстрые решения и бодрствование). Но, как отмечает специалист, наряду с этим эффектом сразу включается и стрессовый фактор, кроме того, никотин вызывает зависимость. Это приводит к ухудшению как физического, так и эмоционального состояния, что тоже провоцирует значительное напряжение, предупредил онколог.

Положительный эмоциональный эффект от никотина носит кратковременный характер, который сразу после сменяется выработкой стресса. Кроме того, никотин — это не только психоактивное вещество, но еще и яд. Вместе с никотином при курении в организм попадает более 40 канцерогенов. Это в первую очередь существенно вредит легким. Именно поэтому курение — это доказанная причина развития рака легкого. А люди со стажем курения 30 лет и больше находятся в группе риска этого заболевания Алексей Нефедов врач-онколог, торакальный хирург

Чтобы обезопасить себя, добавил он, курильщикам с большим стажем необходимо проходить профильные исследования — низкодозную компьютерную томографию. Этот метод, по словам врача, позволит выявить рак легкого на ранней стадии, когда его лечение принесет наибольшую эффективность и спасет жизнь человеку.

Бросить курить никогда не поздно, но лучше сделать это как можно раньше. Организм успеет восстановиться, легкие будут снова работать нормально. Но важно не затягивать. Если человек испытывает стресс, то стоит попробовать дыхательные техники, которые заменяют привычку курить. А если тревога ухудшает качество жизни, следует обратиться за помощью к специалисту — психологу или психотерапевту. Изменение негативных установок существенно помогает человеку преодолевать негативные жизненные ситуации

Андрей Нефедов врач-онколог, торакальный хирург

Онколог призвал всех ответственно подходить к здоровью, чтобы улучшить свою жизнь и помочь организму преодолевать стрессовые ситуации. Врач также порекомендовал курящим людям как можно скорее отказаться от этой вредной привычки.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова назвала необычный способ снизить уровень стресса. Если человек пользуется антистресс-игрушками, специалист посоветовала выбирать массажеры, воздействующие на ладони, кисти и запястья, поскольку здесь находится большое количество рецепторов.