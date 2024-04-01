Закон об обеспечении миллионов россиян едой и топливом вступил в силу

1 апреля 2024 года в России вступил в силу закон о северном завозе

В России с 1 апреля вступил в силу закон, благодаря которому решается вопрос обеспечения почти 10 миллионов россиян едой и топливом — базовый закон о северном завозе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Координатором северного завоза определено Минвостокразвития России.

Кроме того, закон вводит понятие единого морского оператора северного завоза. Срок полномочий оператора, который непосредственно займется перевозками грузов, составит 15 лет. Государство же берет на себя обязательство по обслуживанию инфраструктуры северного завоза. «Содержание опорной сети объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, осуществляется за счет средств соответственно федерального бюджета», — говорится в документе.

По данным Росстата, в 2021 году на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним районах проживали более 9,8 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что благодаря Севморпути навигация позволит улучшить ситуацию с северным завозом, в рамках которого ежегодно доставляется 3,2 миллиона тонн грузов в 25 регионов России. К 2035 году маршрут будет обслуживать 18 ледоколов, что обеспечит непрерывность и круглогодичность ледовой проводки.