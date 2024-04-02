73-летний верующий мужчина внезапно ограбил банк

New York Post: в США 73-летний верующий мужчина ограбил банк в Нью-Йорке

В США арестовали 73-летнего мужчину, который ограбил банк в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

24 марта вооруженный пистолетом Шеррод Янг вошел в отделение банка в районе Верхний Ист-Сайд, наставил его на охранника и потребовал отдать ему деньги. Добычей пожилого грабителя стали 1,3 тысячи долларов (120 тысяч рублей). Однако в сумку с деньгами кассиры подложили GPS-трекер, благодаря чему полицейские сумели задержать Янга через 15 минут после преступления.

Родные грабителя признались, что его поступок стал совершенно внезапным для них. «Мы просто в шоке. Моему брату 73, и это было абсолютной неожиданностью», — заявила изданию сестра преступника Сэди Рэндольф. Выяснилось, что Янга уже арестовывали за ограбление, однако это было ровно 30 лет назад — 17 марта 1994 года. ФБР не раскрыло подробностей этого преступления, однако известно, что после освобождения мужчина вел законопослушный образ жизни. Более того, он стал очень верующим и регулярно посещал церковь.

При этом родные отметили, что Янг сильно переменился в последнее время и «находился в стрессовом состоянии». Двоюродная сестра мужчины рассказала, что виделась с ним на семейной вечеринке незадолго до ограбления, и он «говорил странные вещи». «То, как он говорил и вел себя — как будто это был не Шеррод. Я не знаю, кто был этот человек. Это был не тот Шеррод, которого я знала», — призналась журналистам родственница грабителя.

После ареста Янг признал себя виновным по всем 15 пунктам обвинения и был приговорен к заключению на срок от полутора до трех лет.

Ранее сообщалось, что в США за ограбление семи банков задержали 83-летнего Дональда Беннетта, известного под прозвищем Прыгающий бандит. Мужчина начал криминальную карьеру в 60-х годах, а в последний раз освободился из тюрьмы 2020-м.