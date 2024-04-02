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09:06, 2 апреля 2024Мир

Байден задумал «мегасделку» между двумя союзниками перед выборами

Axios: Байден хочет улучшить отношения Израиля и Саудовской Аравии
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден задумал «мегасделку» по нормализации и установлению дипломатических отношений между двумя союзниками — Израилем и Саудовской Аравией — перед президентскими выборами. Об этом сообщает портал Axios.

Предполагается, что США достигнут двустороннего соглашения с Саудовском Аравией, которое затем будет предоставлено Израилю, где часть сделки будет включать обязательство по созданию Палестины как отдельного государства. В случае отказа израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Тель-Авив рискует окончательно потерять поддержку Вашингтона, а также еще больше осложнит отношения с Эр-Риядом.

«Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но послушайте, я работал с саудовцами... Они готовы полностью признать Израиль», — приводит издание слова Байдена во время его совместного мероприятия с бывшими американскими лидерами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой.

При этом авторы материала подчеркивают, что вероятность реализации сделки остается под вопросом, так как план создания отдельного палестинского государства может быть отвергнут Нетаньяху. Кроме того, неясной остается готовность Конгресса США ратифицировать двусторонние соглашения США и Саудовской Аравии, что является частью сделки.

Ранее к похожей тактике перед выборами прибегал бывший президент США Дональд Трамп. В 2020 году при посредничестве Вашингтона Израиль и Объединенные Арабские Эмираты достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. Затем такие же соглашения Тель-Авив заключил с Марокко, Бахрейном и Суданом.

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      Максим Габриелян
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