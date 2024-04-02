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17:33, 2 апреля 2024Мир

Блинкен выступил против ударов Украины по России

Блинкен: США не поддерживают удары Украины по российской территории
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты выступают против ударов со стороны Украины по территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки Киева на российские НПЗ, сообщает агентство Reuters.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал осуждение США ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен также подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры.

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      Лина Пивоварова
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