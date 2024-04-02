Блинкен выступил против ударов Украины по России

Блинкен: США не поддерживают удары Украины по российской территории

Соединенные Штаты выступают против ударов со стороны Украины по территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаки Киева на российские НПЗ, сообщает агентство Reuters.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал осуждение США ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен также подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры.