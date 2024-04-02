Часть россиян предупредили об угрозе опасного явления

МЧС: в 11 регионах Центрального федерального округа ожидаются паводки

В 11 регионах Центрального федерального округа России ожидаются паводки. Об угрозе опасного явления часть россиян предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Увеличение площадей подтопленных территорий и объектов инфраструктуры специалисты прогнозируют в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Ранее в МЧС рассказали о последствиях весеннего паводка для 22 регионов страны. По данным ведомства, подтопленными вследствие паводков оказались 128 жилых домов и свыше 1,9 тысячи приусадебных участков. Самая сложная обстановка в Алтайском крае, где вода подтопила 923 участка и 127 домов. Спасатели организовали отсыпку низменных мест и откачку воды.

Некоторые жители затопленных сел на Алтае решили воспользоваться ситуацией и вышли рыбачить прямо во дворы своих домов.