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12:28, 31 марта 2024Россия

В МЧС раскрыли последствия весеннего половодья в 22 регионах России

В МЧС рассказали о последствиях весеннего паводка для 22 регионов России

Фото: Unsplash

Весеннее половодье в России охватило 22 региона страны. Об этом в воскресенье, 31 марта, со ссылкой на МЧС России в своем Telegram-канале сообщают Iz.ru.

По данным ведомства, подтопленными вследствие паводков оказались 128 жилых домов и свыше 1,9 тысячи приусадебных участков. Самая сложная обстановка в Алтайском крае, где вода подтопила 923 участка и 127 домов. Спасатели организовали отсыпку низменных мест и откачку воды.

26 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Смоленской и Тверской областей об опасном половодье.

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      Владимир Седов
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