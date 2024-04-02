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17:46, 2 апреля 2024Мир

Несколько десятков человек стали жертвами пожара в центре Стамбула

TRT Haber: число погибших при пожаре в центре Стамбула достигло 29

Фото: Mehmet Guzel / AP

Число жертв пожара в жилом 16-этажном доме, расположенном в центре Стамбула, достигло 29, несколько человек получили серьезные травмы и ожоги, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Сообщается, что в результате пожара погибли 29 человек. Продолжается лечение нескольких людей, получивших серьезные травмы в результате пожара», — говорится в сообщении. Отмечается, что очагом пожара стал подвал, в котором располагалось музыкальное оборудование для местных дискотек, при тушении пожара была задействована 31 пожарная машина и 86 человек из числа личного состава.

Ранее стало известно, что как минимум шесть человек погибли и более тридцати пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Кастамону на севере Турции. Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в город Синоп на побережье Черного моря. Из-за гололеда и снега на трассе Кастамону — Ташкепрю водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело на обочину и перевернулось.

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      Виктория Кондратьева
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