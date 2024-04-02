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19:26, 2 апреля 2024Путешествия

Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

Двое россиян напились перед рейсом и устроили дебош на борту S7 в Домодедово

Двое россиян напились перед рейсом авиакомпании S7 и устроили дебош в Домодедово. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Москвы в Читу. На размещенных в сети кадрах видно, как из автобуса с пассажирами, который подъехал к самолету, двое мужчин выволакивают под руки третьего. Затем они тащат его по трапу в воздушное судно.

Когда члены экипажа, увидев состояние путешественников, отказывают им в перелете, пьяные друзья начинают громко материться, оскорблять сотрудников перевозчика и размахивать кулаками.

Как пишет источник, в итоге командир воздушного судна вызвал полицию. Они забрали мужчин 1988 и 1985 годов рождения в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее россиянин отказался сидеть в самолете с попутчиком из-за плохой ауры и подрался с ним. Мужчин разнимали рядом сидящие пассажиры.

ЖЗЛ
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      Алина Черненко
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