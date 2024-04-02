Назван самый чистый регион России

Рейтинг самых экологичных регионов России возглавила Москва

Самым чистым регионом России признали Москву. В своем исследовании общественная организация «Зеленый патруль» оценивала природоохранные инициативы, социально- и промышленно-экологическую ситуацию в области, в соответствии с чем и поставила столицу на первую строчку.

Второе место заняла Тамбовская область. Замкнула тройку лидеров Мурманская область. За ними следуют Алтай и Кабардино-Балкария — именно эти республики, а также Адыгея, продемонстрировали самый высокий природоохранный индекс. Причем показатель достигает отметки 80 или выше. Аналогичный уровень экологичности производства специалисты зафиксировали лишь в столице. Антитоп возглавила Свердловская область. Из рейтинга зимой 2024 года выбыла Белгородская область.

Ранее россиянам назвали самые экологически опасные для жизни регионы. Среди них оказались Астраханская, Иркутская и Курганская области. Самый низкий уровень загрязнения почвы, воздуха и водоемов продемонстрировали республики Адыгея и Марий Эл, Пензенская и Орловская области.