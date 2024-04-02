Названы величайшие игры всех времен

The Legend of Zelda назвали величайшей игрой по версии Game Informer

Журналисты издания Game Informer назвали величайшие видеоигры всех времен. Рейтинг доступен на сайте медиа.

Игры выбирали на основе опроса читателей. В финале авторы выделили 64 тайтла, между которыми определили лучшие по типу турнира на выбывание. Величайшей игрой по версии геймеров оказалась The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая вышла на приставке Nintendo 64 в 1998 году.

В топ-4 также попали The Elder Scrolls V: Skyrim, оригинальная часть The Last of Us и The Red Dead Redemption 2. В голосовании приняли участие более 200 тысяч пользователей.

Среди лучших игр, которые попали в финальную сетку, также выделили «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Super Mario 64, God of War, Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate 3, BioShock, Metal Gear Solid, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Elden Ring.

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