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08:20, 2 апреля 2024Россия

Губернатор заявил о вывозе почти восьми тысяч детей из Белгородской области

Гладков заявил о вывозе почти восьми тысяч детей из Белгородской области

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Из Белгородской области, регулярно подвергающейся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывезли почти восемь тысяч детей. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей. Вчера в Анапу, Тулу и Ульяновск приехали наши дети. Их уже почти восемь тысяч находится за пределами Белгородской области. Не устану говорить слова благодарности нашим друзьям-коллегам губернаторам, которые встречают детей», — заявил руководитель приграничного региона.

Он добавил, что детей из Белгородской области также скоро начнут направлять в Татарстан, Северную Осетию и Омскую область. Соответствующая договоренность есть с губернаторами этих регионов, уточнил Гладков.

В конце марта сообщалось, что больше тысячи детей на три недели отправят из обстреливаемой Белгородской области в другие регионы России.

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      Анастасия Шейкина
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