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15:11, 2 апреля 2024Наука и техника

Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

Полковник Литовкин рассказал об использовании ИИ в вооружении России и Украины

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Искусственный интеллект (ИИ) — это программное обеспечение, позволяющее той или иной боевой технике взаимодействовать с другими видами боевой техники и решать боевые задачи, исходя из ситуации, которая складывается на поле боя, описал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об использовании ИИ в вооружении России и Украины.

«Какие-то элементы ИИ Украина использует, когда она атакует роем из 15 беспилотников, например, какой-нибудь объект в том же Крыму, и мы отстреливаемся от этого роя беспилотников, но сбиваем 12, а 3 поражают какую-то цель. И эти беспилотники распределяют между собой те цели, на которые они ориентированы программой. На Украине только в беспилотниках это (использование ИИ — прим. «Ленты.ру») было мной замечено, как в остальном, я пока не знаю», — поделился эксперт.

В российских войсках ИИ применяется достаточно давно, отметил он. В частности, в подводных лодках класса «Курск» — 949-м проекте, предназначенном для нанесения ударов по авианосным группировкам противника.

«Там система "Гранит", 16 ракет, они вылетают и в воздухе распределяют между собой цели, потому что авианосная группировка противника состоит из авианосца, крейсера, одного-двух эсминцев, корветов и так далее. Вот эти 16 ракет делятся между собой: две, три или четыре ракеты идут в авианосец, парочка идет в крейсер, какие-то в зависимости от размеров и опасности той или иной цели идут в один корвет или фрегат и так далее. У них такая способность есть», — пояснил полковник.

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По его словам, есть еще один вариант использования ИИ — когда ракетам в боеголовку закладывается образ цели. «У нас у ракет "Искандера" есть такая возможность тоже. В боеголовку вводится образ цели, и "Искандер" наносит удары именно по тому объекту, который заложен программой в его боевую часть», — заключил Литовкин.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина применяет против России беспилотники с боевым ИИ.

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